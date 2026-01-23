Atención beneficiarios: Comunicado oficial define fechas y modalidad de pago del bono PEPE

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) informó que el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) iniciará su pago desde el lunes 26 de enero de 2026, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 5516.

De acuerdo con el comunicado oficial, las y los beneficiarios podrán recibir la transferencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, mediante un cronograma definido por la fecha de nacimiento, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

El pago del bono se realizará a través de más de 44 entidades financieras habilitadas en todo el territorio nacional. Los beneficiarios deberán acudir a la entidad más cercana a su domicilio y presentar su cédula de identidad original, acompañada de una fotocopia.

Cronograma según fecha de nacimiento

El MEFP precisó que el cobro podrá efectuarse a partir del día correspondiente a la fecha de nacimiento del beneficiario y durante el resto del mes. Por ejemplo, quienes hayan nacido el día 26 podrán cobrar cada 26 de mes, mientras que quienes nacieron el día 10 podrán hacerlo cada día 10.

En caso de que la fecha de nacimiento coincida con un sábado, domingo o feriado, el cobro podrá realizarse a partir del siguiente día hábil, conforme al cronograma establecido.

Adultos mayores no rentistas

Para los beneficiarios no rentistas de la Renta Dignidad, el pago del bono PEPE se efectuará de forma conjunta con su boleta mensual, a partir del lunes 2 de febrero.

El Ministerio reiteró que el cronograma y las condiciones del pago serán difundidos de manera oficial, e instó a la población beneficiaria a respetar las fechas asignadas para facilitar el proceso de cobro.

Mira la programación en Red Uno Play