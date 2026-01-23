La polémica en torno a una candidata a concejal y exdiputada, Laura Rojas, vinculada presuntamente a una investigación por tráfico de armas, continúa. Su defensa legal, encabezada por el abogado Ernesto Giraldes, se apersonó junto a su defendida ante las autoridades para aclarar la situación procesal de su cliente y desmentir las versiones sobre el uso irregular de documentos oficiales en su reciente arribo al país.

Giraldes informó que, tras los allanamientos realizados el pasado jueves por un supuesto delito de tráfico de armas, su defendida ha sido convocada por la justicia de sustancias controladas. Sin embargo, enfatizó que hasta el momento no existe una imputación directa contra ella.

“Mi defendida fue citada ante el juez y la citaron para el día lunes a las 10:00 horas. Nos apersonamos toda vez que ayer se hizo un allanamiento por un supuesto delito de tráfico de armas, pero no hay investigados, solamente es contra presuntos autores. Ella no tiene nada que ver, no es sindicada; por eso se la está llamando como testigo para que pueda decir su verdad”, explicó el jurista.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales, donde se observa a la candidata exhibir un pasaporte diplomático en la terminal aérea de Santa Cruz, el abogado sostuvo que se trata de una confusión de documentos al momento de la revisión de equipaje y no de un intento de evadir controles migratorios.

“Para ingresar a una terminal aérea internacional se presenta el documento en Migración, ahí hizo su registro. En la Aduana no tienen por qué pedirle pasaporte diplomático. Le piden su identificación, saca uno, ve que no es correcto y saca el otro; eso no quiere decir que con eso ingresó a nuestro país”, argumentó Giraldes.

La defensa señaló que la exautoridad dejó de utilizar el pasaporte diplomático hace tiempo y que ingresó a territorio boliviano con su documento personal. Según Giraldes, será su propia cliente quien brinde todos los detalles ante el Ministerio Público para desvirtuar las sospechas.

“Cualquier malentendido será mi clienta quien lo aclarará el día lunes. Será el Ministerio Público quien deba recabar la información pertinente”, concluyó el abogado, a la espera de la audiencia programada para el inicio de la semana.

Mira la programación en Red Uno Play