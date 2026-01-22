Ejecutan tres operativos simultáneos por caso ‘narcomaletas’ en Santa Cruz

Las autoridades ejecutan actualmente tres operativos estratégicos, incluyendo una intervención clave en el aeropuerto internacional Viru Viru y el allanamiento de una vivienda particular. Mientras se mantiene bajo reserva la ubicación del tercer punto de acción, las autoridades buscan recolectar evidencias determinantes en el caso ‘narcomaletas’.

En este contexto, se ha emitido una orden de citación para la ciudadana Laura R., quien deberá presentarse este lunes 26 de enero de 2026 en las instalaciones de la Fiscalía en el barrio Las Palmas. La orden, firmada el 22 de enero, advierte que se librará un mandamiento de aprehensión en caso de que la citada no comparezca para prestar su declaración informativa.

El Fiscal General, Róger Mariaca, informó que se ejecutan diversas diligencias y análisis de nombres para avanzar en la investigación por tráfico de sustancias controladas con absoluta imparcialidad. En este sentido, recalcó que el Ministerio Público tiene la facultad de citar a cualquier persona como testigo y no descartó ampliar el proceso contra más implicados conforme avancen las pesquisas.

