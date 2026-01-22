Caso narcomaletas: Exdiputada es citada a declarar por presunto delito de tráfico de sustancias controladas

El Ministerio Público de Santa Cruz emitió una orden de citación oficial para que la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura R., comparezca en calidad de testigo dentro de una investigación por narcotráfico. El proceso surge tras un operativo contra Roy Rony Paz Roca, relacionado con el hallazgo de sustancias controladas en un inmueble vinculado a una empresa de seguridad.

La fiscalía especializada ha fijado la audiencia para el lunes 26 de enero de 2026, bajo la advertencia de emitir una orden de aprehensión en caso de inasistencia. Por su parte, la candidata ha denunciado que estas acciones judiciales son un intento de persecución política para afectar su campaña electoral actual.

Ante la relevancia del caso, el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, ratificó que la institución actuará con total independencia y sin importar el cargo de los involucrados. “Sea autoridad, candidato, político o quien sea que esté inmiscuido en esta clase de delito, tengan la certeza que nosotros como fiscalía no nos va a temblar la mano para aplicar lo que establece el procedimiento y la Constitución Política del Estado”.

La citación fue pegada en la puerta de su domicilio

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) llegó hasta el domicilio de la exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas, sin embargo, minutos antes de la llegada de los efectivos policiales, Rojas habría salido del lugar, por lo que no fue encontrada por el personal policial.



Ante esta situación, la Felcn dejó pegada en la puerta de la vivienda una citación para que Rojas se presente a declarar en calidad de testigo por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. La citación fue fijada para el lunes 26 de enero a las 10:00 de la mañana, en la Fiscalía de Sustancias Controladas.

Mira la programación en Red Uno Play