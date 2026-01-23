El feriado del 23 de enero busca inyectar $us 40 millones al país

El Gobierno nacional confirmó que este viernes 23 de enero será feriado con el objetivo central de impulsar el turismo interno y reactivar la economía. Esta medida busca fomentar el desplazamiento de viajeros en todo el territorio nacional para beneficiar a diversos sectores productivos.

La Cámara Hotelera de Santa Cruz calificó la decisión como un hito, señalando que se cumple un pedido que el sector mantenía desde hace 20 años. Los empresarios destacan que la gestión actual de Rodrigo Paz demuestra una visión clara al apostar por el turismo como un pilar estratégico.

En este contexto, Jorge Vaca, presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, afirmó que “un feriado como este genera unos $us 30 millones a nivel nacional que se redistribuye en la economía”. El ejecutivo subrayó que, con nueve feriados anuales, esta estrategia inyecta $us 270 millones al año en beneficio de las familias bolivianas.

Vaca también comparó el impacto acumulado frente a la falta de atención de gestiones gubernamentales pasadas, mencionando que en dos décadas se dejaron de percibir $us 5.400 millones. “Estamos hablando de un monto que es mayor al que el BID nos dará ahora, que son $us 4.500 millones”, puntualizó el representante sectorial.

La planificación anual de estos descansos permite que tanto ciudadanos como operadores turísticos mejoren sus servicios y la calidad de la oferta. El sector genera actualmente 300.000 empleos directos e indirectos.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Turismo resaltó que el calendario oficial evita la improvisación y fortalece la confianza del inversionista. Las proyecciones para el próximo feriado de Carnaval son optimistas, estimando un movimiento económico que superará fácilmente los $us 60 millones.

