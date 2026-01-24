¡No era un ladrón, era un ciervo!: irrupción en banco de EE. UU. sorprende a la Policía | VIDEO

Lo que parecía un intento de robo terminó siendo una escena digna de película. La Policía del condado de Suffolk, en Nueva York, acudió a una alarma de seguridad activada en una sucursal del Webster Bank, en Ridge, Long Island, y se encontró con un intruso totalmente inesperado: un ciervo.

El animal rompió una ventana del banco, ingresó al lugar y quedó atrapado en el interior. Al intentar escapar, el ciervo corrió por el recinto y dejó vidrios rotos y desorden a su paso, lo que quedó registrado en videos de cámaras corporales que rápidamente se difundieron en redes sociales.

En las imágenes se observa al ciervo moviéndose nervioso dentro del banco, mientras los agentes intentan controlarlo con cuidado para evitar que se lastime. Con calma y buen pulso, los policías lograron sujetarlo con un lazo y guiarlo nuevamente hacia el exterior, atravesando la ventana rota por donde había ingresado.

Finalmente, el animal fue liberado sano y salvo, sin que se reportaran personas heridas. El curioso episodio se volvió viral y dejó una anécdota difícil de olvidar para los agentes y para el banco, que esta vez no fue visitado por un ladrón, sino por un cliente con pezuñas.

Mira la programación en Red Uno Play