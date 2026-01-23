Viceministro Montaño se pronuncia sobre el caso 'narcomaletas'

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, confirmó este viernes que la empresa presuntamente vinculada al caso 'narcomaletas' operaba de forma ilegal, al no contar con certificación ni autorización del Viceministerio, como exige la normativa vigente.

“Se trataba de una supuesta empresa de seguridad que funcionaba sin autorización. No tiene certificación, por lo tanto, es una empresa ilegal”, declaró Montaño.

Las declaraciones se dan en el marco de la investigación sobre el ingreso de 32 maletas con presunta marihuana líquida al aeropuerto de Viru Viru, hecho que involucra a la exdiputada suplente Laura Rojas Ayala y al juez Hebert Zeballos, ambos bajo investigación fiscal.

Consultado sobre el uso de un pasaporte diplomático vencido por parte de Laura Rojas, Montaño indicó que ese aspecto está bajo control de Migración y otras instancias competentes, por lo que evitó emitir un criterio específico.

“No quiero entorpecer el proceso de seguimiento ni la investigación en curso. Esa información es responsabilidad de las entidades correspondientes”, sostuvo.

En relación a si el Gobierno podría presentar una querella formal contra los involucrados, el viceministro explicó que la Constitución permite a cualquier ciudadano o autoridad ejercer acciones legales, y que existen mecanismos establecidos para ello.

“Los mecanismos para la realización de justicia están debidamente establecidos en la Constitución. También lo puede hacer cualquier ciudadano o autoridad interesada”, remarcó.

