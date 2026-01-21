Récord absoluto: ‘Zootopia 2’ ya es la película animada más taquillera del mundo

El fenómeno mundial de Zootopia 2 acaba de lograr un récord que ya quedó marcado en la historia del cine. La nueva entrega del universo de Walt Disney Animation Studios se convirtió oficialmente en la película animada más taquillera de todos los tiempos, superando la marca que hasta hace poco pertenecía a Intensa-Mente 2.

Según datos oficiales de Disney, la película alcanzó una recaudación global de USD 1.703 millones, equivalente a 1.706 millones de dólares, los cuales USD 390 millones provinieron del mercado estadounidense y USD 1.313 millones del resto del mundo. Con estas cifras, además, subió al noveno lugar en el listado de películas más taquilleras de la historia, considerando todos los géneros.

El impacto en América Latina también fue notable: más de 27 millones de personas asistieron al cine para verla, generando USD 114,6 millones y convirtiéndose en el mayor estreno del estudio en la región.

El furor fue inmediato. Tras su estreno el 26 de noviembre de 2025, la cinta recaudó USD 559,5 millones en apenas cinco días, la apertura global más alta jamás registrada para una película animada. En China, uno de los mercados más competitivos del mundo, el público llevó la recaudación hasta los USD 619 millones, el mayor resultado para una producción animada estadounidense en ese país.

La respuesta del público estuvo acompañada por el aplauso de la crítica. En plataformas especializadas obtuvo la calificación “Verified Hot” en Rotten Tomatoes, un 96% de aprobación del público y una nota “A” en CinemaScore, un combo difícil de conseguir en la industria.

El copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman, agradeció el apoyo del público y destacó el logro:

“Este éxito pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo. Zootopia 2 es un logro extraordinario”.

Para Disney, la franquicia también se convirtió en un negocio de gran escala: si se suman las dos películas, la recaudación global supera los USD 2.730 millones, posicionándola como una de las sagas animadas más lucrativas de la historia. Además, la venta de juguetes, ropa y productos escolares reforzó su impacto fuera de las salas de cine.

¿Quién podría arrebatarle el trono?

La industria ya mira hacia el futuro. Entre las producciones con posibilidades de competir figuran:

The Super Mario Galaxy Movie, que buscará superar los USD 1.360 millones de su antecesora.

Toy Story 5, que necesitaría aumentar un 60% la taquilla de Toy Story 4.

Frozen 3, prevista para 2027, que con un 17% de incremento podría alcanzar el récord.

Minions 3, que tendría que mejorar casi un 50% su marca más alta.

Shrek 5, una incógnita con el respaldo de una franquicia nostálgica.

Mientras tanto, Zootopia 2 disfruta de su lugar en la cima y confirma algo que los estudios ya saben desde hace años: el cine animado no es solo para niños, es un negocio gigantesco y global.



