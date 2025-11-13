Shakira vuelve al universo de Zootopia transformándose una vez más en Gazelle, la carismática estrella pop del mundo animal creado por Disney.

La cantante colombiana estrenó este martes 12 de noviembre, a través del canal Disney VEVO en YouTube, el videoclip de “Zoo”, la canción original de Zootopia 2.

En el video, la artista aparece caracterizada con un traje púrpura brillante y una estética que homenajea el look de su personaje animado. Entre luces y coreografías, Shakira baila junto a un grupo de tigres —una clara referencia a los icónicos bailarines que acompañaron a Gazelle en la primera película—, mientras se intercalan escenas del tráiler oficial de la secuela, donde se ve a Judy Hopps y Nick Wilde en nuevas aventuras.

Un lanzamiento lleno de guiños

Antes del estreno, la intérprete de “Hips Don’t Lie” dejó varias pistas para sus fans.

Durante su concierto del 11 de noviembre en Quito, Ecuador, se proyectaron 20 segundos del videoclip de “Zoo” antes del show, lo que muchos interpretaron como un adelanto exclusivo.

Además, el arte visual de su gira cambió su lema por “GAZELLE: Las gacelas ya no lloran World Tour”, una referencia directa a su personaje de Disney.

Una colaboración con Ed Sheeran

Según el comunicado oficial de Disney, “Zoo” fue escrita por Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin, y producida por Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira y Sheeran.

La canción mezcla inglés y español, fusionando ritmos pop con elementos latinos y coros que evocan sonidos de la naturaleza, en sintonía con el espíritu optimista y diverso de Zootopia.

Aunque inicialmente se rumoreó que sería un dueto, la versión final es interpretada únicamente por Shakira. Su sonido recuerda a “Waka Waka”, su himno mundialista de 2010.

El sencillo forma parte de la banda sonora de Zootopia 2, cuya música original está compuesta por el ganador del Óscar Michael Giacchino. El álbum completo se lanzará el 21 de noviembre, días antes del estreno de la película.

Una secuela muy esperada

La nueva entrega de Zootopia presentará nuevos personajes y escenarios, ampliando el universo animal.

El elenco de voces incluye a Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin y Brenda Song, quienes interpretan a los Lynxleys, una influyente familia felina.

También se suma Fortune Feimster como Nibbles Maplestick, un castor podcaster obsesionado con teorías conspirativas, mientras que Idris Elba regresa como el Chief Bogo.

Zootopia 2 llegará a los cines de América Latina el 27 de noviembre de 2025, pero el videoclip de “Zoo” ya puede verse en Disney VEVO y en las redes oficiales de Shakira.

Mira la programación en Red Uno Play