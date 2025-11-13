Tacones, poder y venganza: el regreso de Miranda Priestly y Andy en “El Diablo viste a la Moda 2”

El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway al universo de El Diablo viste a la Moda está causando furor entre los fanáticos del cine y la moda.

La secuela, titulada El Diablo viste a la Moda 2, llegará a los cines de América Latina el 30 de abril de 2026 y a Estados Unidos y Canadá el 1 de mayo, dos décadas después del estreno original.

Bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, el film vuelve a reunir al elenco principal: Streep como la temible Miranda Priestly, Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling.

La producción está a cargo de Wendy Finerman, con la colaboración ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia McKenna.

Un tráiler cargado de nostalgia y tensión

El primer adelanto, presentado esta semana, muestra una escena que reaviva la rivalidad entre Miranda y Andy: una figura con tacones rojos avanza por los pasillos de Runway hasta que se revela que es Miranda Priestly.

Al entrar en un ascensor, se cruza con Andy, ahora más segura y desafiante.

La frase de Miranda —“Te tardaste bastante”— desata la tensión y el magnetismo que definieron su relación en la primera película.

El momento, acompañado por “Vogue” de Madonna, rescata el espíritu de lujo y competencia que hizo icónica a la historia.

Un nuevo juego de poder en la era digital

La trama girará en torno a la lucha de Miranda por mantener su influencia en una industria de la moda sacudida por la crisis del periodismo impreso.

En este nuevo contexto, deberá enfrentarse a su antigua asistente, Emily Charlton, ahora una ejecutiva de alto rango en un conglomerado de lujo que controla los principales contratos publicitarios.

Según los primeros reportes, la secuela explorará cómo el poder, la reputación y la relevancia se redefinen en una era dominada por redes sociales, influencers y medios digitales.

El medio especializado resumió la premisa con una frase contundente:

“Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”.

Un elenco de lujo

La secuela suma a figuras como Kenneth Branagh (quien interpretará al esposo de Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Simone Ashley, Patrick Brammall, Rachel Bloom, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Además, Tracie Thoms y Tibor Feldman regresan como Lily e Irv, secundarios de la cinta original.

La revista PEOPLE confirmó que Brammall será el nuevo interés amoroso de Andy, mientras que Adrian Grenier, quien interpretó a Nate Cooper, no formará parte de esta entrega.

Una historia que marcó la cultura pop

Estrenada en 2006 y basada en la novela de Lauren Weisberger, la primera película fue un éxito mundial: recaudó más de 326 millones de dólares y consolidó a El Diablo viste a la Moda como una de las comedias dramáticas más influyentes de los 2000.

El papel de Streep como Miranda Priestly le valió una nominación al Óscar y dejó frases memorables que siguen vivas en la cultura pop.

En el nuevo tráiler también se aprecia una alfombra azul repleta de fotógrafos y asistentes, lo que sugiere que Runway podría organizar su propia versión de la Met Gala, reforzando el universo de lujo, poder y estética que define a la saga.

Una secuela para una nueva generación

Coincidiendo con el 20° aniversario de la cinta original, El Diablo viste a la Moda 2 promete explorar los desafíos de la moda en la era digital y mostrar la evolución de sus protagonistas frente a un escenario donde las tendencias cambian más rápido que un número de revista.

Mientras los fans esperan nuevos avances y la sinopsis oficial, una cosa es segura:

Miranda Priestly vuelve. Y no parece dispuesta a ceder su trono tan fácilmente.

Mira la programación en Red Uno Play