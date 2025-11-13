El infierno de un influencer en Brasil: lo drogaron con el “Buenas noches, Cenicienta” y abusaron de él

Un influencer canadiense de 35 años denunció haber sido víctima del método “Buenas noches, Cenicienta” en Río de Janeiro. Cameron Golinsky contó en sus redes sociales que fue drogado, robado y abusado sexualmente durante una salida nocturna en Ipanema. “Agradezco estar vivo”, escribió en su perfil de Instagram.

El ataque ocurrió el pasado 26 de octubre. Según su relato, dos hombres lo drogaron en un boliche, lo llevaron hasta su departamento y le robaron todas sus pertenencias. Golinsky había viajado a Brasil para crear contenido y aprender portugués.

"Usaron una droga para noquearme, me robaron todo mi dinero y mi teléfono, y la evidencia sugiere que fui agredido sexualmente. Me desperté dos días después, desnudo en mi habitación, sintiendo como si me hubiera atropellado un colectivo", contó en su publicación.

Además del abuso, sufrió el robo de aproximadamente 3.000 dólares. En el mismo mensaje advirtió:

"Estoy bloqueado de mis cuentas de correo electrónico e instituciones financieras. Si recibes algún correo de [email protected] , no soy yo. No respondas".

El influencer también compartió algunas recomendaciones para evitar situaciones similares:

"Si estás con personas recién conocidas, bebe de botella o lata y mantén el pulgar sobre la abertura. Si alguien se ofende, es una señal de alerta".

Tras el ataque, Golinsky recibió asistencia del consulado canadiense, que le proporcionó medicación preventiva. Luego de presentar la denuncia ante la Policía Civil, fue sometido a un examen forense, cuyos resultados dieron negativos para enfermedades de transmisión sexual.

La investigación

La policía brasileña confirmó que identificó a un sospechoso gracias a las imágenes de una cámara de seguridad. Creen que se trata de un hombre con antecedentes en delitos similares.

El caso quedó en manos de la Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) , la Delegacia de Crimes contra a Dignidade Sexual y la 12ª Delegacia de Copacabana .

El 12 de noviembre, Golinsky regresó a Vancouver para reunirse con su familia y recibir apoyo psicológico.

“Mi seguridad y protección son ahora mis principales prioridades. Compartiré más actualizaciones cuando pueda”, aseguró.

En otro posteo, agradeció los mensajes de apoyo que recibió:

"Agradezco estar vivo. Estoy agradecido por todos y cada uno de ustedes".

Qué es el método “Buenas noches, Cenicienta”

Conocido en Brasil como Boa Noite, Cinderela , este método consiste en drogar a las víctimas adulterando sus bebidas con sedantes como Rohypnol o GHB. Es una práctica delictiva recurrente en zonas turísticas y playas de Río de Janeiro.

Cameron recuerda haber visto “una especie de neblina” antes de perder totalmente la conciencia.

No es un caso aislado. En agosto de 2025, un estudiante británico de 21 años fue encontrado inconsciente en la playa de Ipanema tras beber un cóctel adulterado. En esa ocasión, la policía detuvo a tres mujeres.

Mira la programación en Red Uno Play