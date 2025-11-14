Un hecho insólito generó alerta en este país luego de que un menor de tan solo tres años fuera captado sosteniendo una pistola mientras caminaba por un vecindario.

La grabación, de pocos segundos, evidencia cómo el niño avanza sin supervisión visible, gira hacia quien sostiene la cámara y continúa su recorrido con el arma en ambas manos.

El material también registra la voz de un adulto que pregunta qué está ocurriendo, aunque no es posible confirmar si se encontraba en el lugar o si forma parte del audio ambiente.

Hasta el momento, no se reporta que las autoridades estadounidenses hayan iniciado una investigación sobre el caso. Sin embargo, usuarios en redes sociales señalan que el hecho habría ocurrido en un sector residencial de Cleveland, generando preocupación e indignación por la exposición del menor a un arma de fuego.

