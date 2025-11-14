TEMAS DE HOY:
Boliviano aprehendido en Chile Requerimiento fiscal Recién nacido abandonado

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Alarma en EE.UU.: niño de tres años es grabado caminando con una pistola en un vecindario

La grabación, de pocos segundos, muestra al menor avanzando sin supervisión visible. En un momento, gira hacia la persona que registra el video y continúa su recorrido con el arma sostenida entre ambas manos.

Red Uno de Bolivia

13/11/2025 22:00

Foto: Captura de video
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Un hecho insólito generó alerta en este país luego de que un menor de tan solo tres años fuera captado sosteniendo una pistola mientras caminaba por un vecindario.

La grabación, de pocos segundos, evidencia cómo el niño avanza sin supervisión visible, gira hacia quien sostiene la cámara y continúa su recorrido con el arma en ambas manos.

El material también registra la voz de un adulto que pregunta qué está ocurriendo, aunque no es posible confirmar si se encontraba en el lugar o si forma parte del audio ambiente.

Hasta el momento, no se reporta que las autoridades estadounidenses hayan iniciado una investigación sobre el caso. Sin embargo, usuarios en redes sociales señalan que el hecho habría ocurrido en un sector residencial de Cleveland, generando preocupación e indignación por la exposición del menor a un arma de fuego.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD