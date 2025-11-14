Un terrible hecho se suscitó en Argentina cuando una formación ferroviaria que realizaba su ruta en el municipio de Moreno se descarriló de manera repentina, generando pánico entre los pasajeros.

El incidente provocó que varias personas cayeran al interior de los vagones mientras otros buscaban desesperadamente salir del tren.

De inmediato, personal de emergencia, bomberos, trabajadores de Trenes Argentinos y efectivos del SAME se desplazaron hasta el lugar para brindar asistencia. Las autoridades confirmaron que nueve personas resultaron heridas, algunas con contusiones y lesiones producto del impacto.

Asimismo, informaron que cuatro de los heridos fueron trasladados a centros médicos de la capital, incluidos los hospitales Santojanni y Vélez Sarsfield, donde reciben atención especializada. Además, los equipos de emergencia atendieron a una veintena de pasajeros afectados por crisis nerviosas debido al susto y la magnitud del accidente.

Las causas del descarrilamiento aún están siendo investigadas por personal técnico de Trenes Argentinos, mientras la zona permanece acordonada para los trabajos de revisión y seguridad.

