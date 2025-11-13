Un adolescente resultó gravemente herido y terminó envuelto en llamas luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Según reportes locales, el joven, que circulaba en motocicleta, se saltó un semáforo en rojo, chocando contra otro vehículo y desatando un incendio inmediato.

El video del incidente, que se volvió viral en redes sociales, capta el momento en que el fuerte impacto produce una gran bola de fuego al costado de la calle. Las grabaciones muestran al motociclista desplomándose en el pavimento y rodando mientras las llamas cubrían su cuerpo.

Desesperación y auxilio de conductores

Las impactantes escenas muestran la desesperación de un hombre que se apresura a socorrer al joven en llamas, mientras varios conductores detenían sus autos para prestar ayuda. En el video se puede observar que el motociclista, una vez en el suelo, se arrastra mientras el fuego sigue activo en la zona de la colisión.

El choque fue de tal magnitud que la parte posterior del coche afectado también se incendió, aunque los reportes iniciales se han centrado en la condición del adolescente. Aunque el video confirma la gravedad del incendio y las heridas del joven, las autoridades locales aún no han brindado un informe oficial sobre el estado de salud actual del motociclista ni del conductor del vehículo impactado.

Mira el video:

