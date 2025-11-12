¡Vuelven Woody y Buzz! Disney estrena el primer tráiler de ‘Toy Story 5’

Disney y Pixar lanzaron el primer adelanto oficial de Toy Story 5, marcando el esperado regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la gran pantalla.

La nueva entrega promete una historia llena de humor, nostalgia y desafíos tecnológicos que pondrán a prueba la unión de los viejos amigos.

Han pasado siete años desde el estreno de Toy Story 4 (2019), cinta que muchos consideraban el cierre definitivo de la saga. Sin embargo, Pixar decidió revivir la franquicia con una propuesta fresca: la llegada de Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que representa la nueva “amenaza del tiempo de juego”.

Según la sinopsis oficial, Lilypad —con la voz de la actriz Greta Lee— es un smart toy que complica las misiones de Woody y su equipo al enfrentarlos al mundo digital.

“Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando deben lidiar con esta nueva amenaza tecnológica”, detalla el adelanto.

El elenco original regresa casi por completo: Tom Hanks vuelve como Woody, Tim Allen retoma a Buzz Lightyear y Joan Cusack da voz nuevamente a Jessie.

También regresan Tony Hale como Forky y, como novedad, Conan O’Brien se une al reparto interpretando a “Smarty Pants”, un juguete educativo de entrenamiento para ir al baño.

La película está dirigida por Andrew Stanton (WALL·E, Buscando a Nemo) junto a Kenna Harris, quien debuta como codirectora.

“Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo estos juguetes reaccionan ante el mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público”, expresaron en un comunicado conjunto.

Sobre el nuevo personaje, Stanton y Harris elogiaron el trabajo de Greta Lee:

“Tener a una actriz tan talentosa dando vida a Lilypad —equilibrando humor, ironía y corazón— ha sido una experiencia increíble”.

El estreno de Toy Story 5 llega en un momento especial: la saga cumple 30 años desde la primera película, estrenada en 1995, que revolucionó el cine al ser el primer largometraje animado completamente digital.

Luego vinieron Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) —nominada al Óscar como Mejor Película— y Toy Story 4 (2019), que ganó el Óscar a Mejor Película Animada.

Durante la D23 Expo de 2024, Pixar adelantó que esta quinta entrega explorará la convivencia entre el juego físico y el digital, con un mensaje sobre la relevancia y la conexión emocional en una era dominada por la tecnología.

A pesar de las dudas de algunos fanáticos sobre la necesidad de una nueva secuela, Tim Allen defendió el proyecto en diálogo con PEOPLE:

“No creo que Toy Story 5 sea por dinero. Es una historia brillante, y cuando la escuché, supe que valía la pena contarla.”

Con estreno previsto para el 19 de junio de 2026, Toy Story 5 promete renovar la magia y recordar por qué estos juguetes siguen siendo parte del corazón de millones de espectadores.

Mira la programación en Red Uno Play