El enigmático objeto interestelar 3I Atlas vuelve a encender las alarmas y la curiosidad del mundo científico. La legisladora republicana Anna Paulina Luna afirmó haber recibido información directa de la NASA, donde le comunicaron que, una vez reabiertas las oficinas gubernamentales bajo la administración de Donald Trump, se publicarán nuevas imágenes y datos inéditos sobre este misterioso cuerpo celeste.

“Acabo de tener una buena conversación con @NASA sobre 3I/Atlas. En cuanto el gobierno reabra, publicarán imágenes y datos. Lamentablemente, por razones burocráticas, no pueden hacerlo hasta entonces”, escribió Luna en su cuenta de X (antes Twitter).

Harvard confirma: “No es un cometa común”

El prestigioso astrofísico Avi Loeb, director del Proyecto Galileo y de la Iniciativa de Agujeros Negros de la Universidad de Harvard, respaldó las declaraciones de Luna y aseguró que las anomalías detectadas en la cola del objeto confirman su análisis inicial, podría tratarse de un artefacto de origen no humano.

“El Dr. Loeb tenía razón en su análisis inicial de la cola anómala. La NASA también lo ha notado. Estoy segura de que este será uno de los muchos objetos interestelares que podremos rastrear gracias a los avances tecnológicos”, señaló la legisladora republicana.

Loeb precisó que el próximo viernes 19 de diciembre será un día clave, 3I Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra, lo que permitirá medir su velocidad, densidad y composición con una precisión sin precedentes.

“Si 3I Atlas es un cometa natural, veremos los ‘fuegos artificiales’ de su perihelio; si no lo es… las conclusiones podrían cambiar la historia de la ciencia”, advirtió el experto.

¿Cometa o tecnología extraterrestre? NASA y Harvard confirman anomalías en el 3I Atlas. Foto: NASA

Una señal de radio enciende la polémica

El 9 de noviembre, la revista Weird Magazine publicó que el radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica, detectó por primera vez una señal de radio asociada al 3I Atlas, generando teorías sobre una posible comunicación artificial. Sin embargo, los científicos aclararon que no se trataba de una transmisión, sino de un patrón de radiofrecuencia absorbido por moléculas de hidroxilo (OH), típicas de los cometas convencionales.

Aun así, el fenómeno no se descarta como completamente natural, pues el objeto sigue mostrando comportamientos inexplicables: cambió de color de rojo a verde y luego a azul, una transición que los astrónomos todavía no logran comprender.

El empresario Elon Musk también se pronunció en el podcast de Joe Rogan, advirtiendo que, si 3I Atlas fuera una nave de otro sistema planetario, un impacto con la Tierra “aniquilaría un continente”. Aunque la NASA descartó cualquier peligro —asegurando que el cometa no se acercará a menos de 240 millones de kilómetros—, Musk recordó que los impactos cósmicos han causado varias extinciones masivas en la historia del planeta.

En una declaración audaz, Loeb apostó públicamente con el escéptico Michael Shermer que antes de 2030 se obtendrá evidencia científica irrefutable de una civilización extraterrestre.

“Debemos mantener la curiosidad y la humildad. La ciencia nos une, los egos y la política nos separan”, expresó el astrofísico. Para Loeb, la búsqueda no es un acto de fantasía, sino una necesidad científica: “Existen miles de millones de sistemas similares al Tierra-Sol en la galaxia. Nuestra misión es encontrar los artefactos tecnológicos que podrían estar allí. Ser optimista puede convertir la búsqueda en una profecía autocumplida”.

