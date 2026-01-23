Fallece Francis Buchholz, bajista legendario de Scorpions

El mundo del rock y el heavy metal despide a Francis Buchholz, histórico bajista de la banda alemana Scorpions, quien falleció tras una batalla privada contra el cáncer, según confirmó su familia este 23 de enero de 2026.

Buchholz murió pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, dejando un legado fundamental en la historia del hard rock. Fue integrante de Scorpions durante sus años más influyentes, contribuyendo al sonido que llevó a la banda alemana a la proyección internacional.

A través de un comunicado, la familia compartió un mensaje de despedida en el que destacó la fortaleza y el espíritu del músico durante su enfermedad.

“Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francisco falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor”, señala el texto.

El mensaje también agradece el respaldo de los seguidores a lo largo de su carrera:

“A sus fans alrededor del mundo queremos daros las gracias por vuestra inquebrantable lealtad, vuestro amor y la creencia que pusisteis en él a lo largo de su increíble viaje. Tú le diste el mundo, y él te dio su música”, expresaron.

Un legado en el rock

Francis Buchholz fue parte esencial de Scorpions en una de sus etapas más exitosas, participando en discos que consolidaron a la banda como referente del rock europeo y del metal clásico.

Su estilo sobrio y sólido al bajo acompañó algunas de las composiciones más recordadas del grupo, influyendo en generaciones de músicos y seguidores en todo el mundo.

Hasta el momento, la banda Scorpions no ha emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre el fallecimiento de su exintegrante.

