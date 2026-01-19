Antes de la fama: exnovia de Nodal sorprende al publicar fotos inéditas de 2016

Christian Nodal volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por un nuevo lanzamiento musical ni por su vida sentimental actual, sino por imágenes del pasado que pocos conocían.

Lisa Fernanda, exnovia del cantante, sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías inéditas de su relación con Nodal en el año 2016, cuando ambos cursaban su etapa escolar, mucho antes de que el intérprete alcanzara la fama internacional.

Las imágenes forman parte de un trend digital que invita a recordar momentos de la década pasada. En ellas se puede ver a un joven Christian Nodal con uniforme escolar, dentro de un salón de clases, en una faceta completamente distinta a la que hoy conocen millones de fans.

Un recuerdo que se volvió viral

Lisa Fernanda explicó que las publicaciones corresponden a recuerdos personales de su etapa estudiantil y que decidió compartirlos como parte de esta tendencia nostálgica. Sin embargo, el contenido no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios expresaron sorpresa al ver el cambio físico del cantante y el giro radical que dio su vida tras alcanzar el éxito. Otros comentarios se enfocaron en el impacto que las imágenes tuvieron entre seguidores de la actual pareja de Nodal, generando comparaciones y debate.

Opiniones divididas

Aunque Lisa Fernanda no hizo referencias directas al presente sentimental del artista ni emitió declaraciones adicionales, sus publicaciones fueron suficientes para detonar conversación entre fans y curiosos.

Mientras algunos internautas consideraron que se trata simplemente de un recuerdo sin segundas intenciones, otros cuestionaron el momento elegido para compartir las fotos, demostrando que, incluso años después, el pasado de Nodal sigue dando de qué hablar.

