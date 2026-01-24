TEMAS DE HOY:
Policial

Santa Cruz: Hallan con vida a niño desaparecido tras intensa búsqueda

Según el reporte de las unidades de rescate, el menor fue visto por última vez cerca del kilómetro nueve de la carretera a La Guardia.

Red Uno de Bolivia

23/01/2026 22:20

Un niño de seis años que había sido reportado como desaparecido fue encontrado sano y salvo este viernes en la zona de la avenida Moscú, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, tras una intensa búsqueda que se extendió por más de nueve horas.

Según el reporte de las unidades de rescate, el menor fue visto por última vez cerca del kilómetro nueve de la carretera a La Guardia. Desde las 08:00 de la mañana, la Policía, bomberos y voluntarios activaron un operativo de rastrillaje terrestre, con apoyo de drones de emergencia.

“Nos encontramos en el lugar tras una llamada de alerta por la desaparición de un niño de seis años, sexo masculino”, informaron desde el equipo de Rescate Urbano.

Vecinos del barrio también se sumaron a la búsqueda. El hallazgo se produjo pasadas las 17:00 en las cercanías de la avenida Moscú. El niño, que presenta una discapacidad y no habla, fue encontrado junto a su perrito, con el que suele caminar por la zona.

 

 

 

“Él tiene una discapacidad, no habla. Anda con su perrito, una blanquita con manchas negras”, contó una vecina que colaboró en la búsqueda.

 

Durante el rastrillaje, se encontraron los zapatos del menor a unas cuatro cuadras del lugar, lo que dio una pista clave para orientar la búsqueda.

La Policía activó una investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar si hubo descuido, negligencia u otro tipo de riesgo para el niño.

