Bono PEPE: ¡Atención! Hay un ajuste en el cronograma de pagos para nacidos a fin de mes

Un aspecto crucial que ha detallado la Gestora Pública en su última comunicado publicado este viernes y es el manejo de las fechas de cobro para los meses cortos como es el caso del mes de febrero.

Al ser un programa basado en el día de cumpleaños, surge la interrogante sobre qué sucede en febrero, mes que no cuenta con los días 30 ni 31, y solo ocasionalmente con el 29.

Para resolver esto y no perjudicar a nadie, se ha diseñado una reprogramación automática y sencilla. La entidad aclaró que todas aquellas personas cuya fecha de nacimiento coincida con los días 29, 30 o 31, y que deban realizar su cobro correspondiente al mes de febrero, deberán postergar su visita al banco hasta el mes de marzo.

En ese sentido, los pagos de febrero para este grupo se harán efectivos los días 29, 30 y 31 de marzo. Esta medida técnica asegura que el sistema informático de la Gestora mantenga el orden correlativo y que ningún ciudadano se quede sin percibir su beneficio por una cuestión de calendario.

