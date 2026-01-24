Grave accidente en Cuatro Cañadas: al menos un fallecido y varios heridos, entre ellos niños

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en el municipio de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos, entre ellos el conductor de la flota involucrada y algunos menores de edad.

El hecho ocurrió en plena vía, generando alarma entre pasajeros y transeúntes. Equipos de emergencias, seguridad ciudadana y efectivos de la Policía Boliviana acudieron de inmediato al lugar para brindar auxilio, controlar el tráfico y recabar datos sobre el siniestro.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, donde reciben atención médica. Según información preliminar, varios presentan lesiones graves y contusiones.

De acuerdo con fuentes policiales, la persona fallecida sería originaria de la región de Guarayos, aunque la identidad aún no fue confirmada oficialmente. Hasta el momento, no se ha determinado el número exacto de personas afectadas.

Pobladores que auxiliaron a los afectados elaboraron una lista con los nombres de los heridos para facilitar su atención en hospitales y el contacto con familiares.

Testigos relataron que la causa del accidente podría estar relacionada con exceso de velocidad, aunque las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del hecho. Un informe oficial se prevé en las próximas horas, una vez concluyan las pericias en el lugar del siniestro.

