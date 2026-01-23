Cobra tu bono PEPE: lo que debes saber antes de ir al banco, según la Gestora

Para garantizar que el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) llegue a los beneficiarios, la Gestora Pública definió protocolos de seguridad simples pero estrictos en las entidades financieras del país y publicó los detalles del proceso de cobro.

El pilar fundamental para el cobro es la identificación personal, por lo que los beneficiarios deben presentarse físicamente en las cajas de los bancos autorizados.

Los únicos requisitos exigidos son la Cédula de Identidad (CI) original y una fotocopia legible de la misma. Las autoridades han recomendado a la población revisar la vigencia de sus documentos antes de acudir a las agencias.

Asimismo, se ha enfatizado que el trámite es personal, salvo en casos excepcionales permitidos por ley, para evitar cualquier tipo de irregularidad o fraude.

La red de cobro incluye todas las instituciones financieras que actualmente procesan la Renta Dignidad, garantizando presencia en ciudades y provincias.

Las personas que se benefician con estos bonos pueden hacer el cobro:

Bono Juana Azurduy: Madres con niños menores de dos años.

Bono Juancito Pinto: Padres o tutores de estudiantes registrados.

Bono de Indigencia o Ceguera: Personas registradas en el IBC.

Bono de Discapacidad: Personas con discapacidad grave o muy grave.

Renta Dignidad: Adultos mayores que no sean rentistas (jubilados).

