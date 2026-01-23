Tenía signos de violencia: hallan muerto a un adulto mayor en la vía La Paz–Caranavi

El cuerpo de un adulto mayor fue encontrado con evidentes signos de violencia en la carretera La Paz–Caranavi, informó la Policía, que inició una investigación por el presunto delito de asesinato.

La víctima fue identificada como un hombre de 76 años. El anciano se encontraba reportado como desaparecido desde el 17 de enero ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba lesiones visibles en el rostro, lo que hace presumir que fue víctima de un hecho violento. Desde la Policía señalaron que el examen externo evidenció signos claros de agresión.

La familia había iniciado su búsqueda luego de perder contacto con él, ya que su teléfono celular se encontraba apagado y no se tenía información sobre su paradero ni el de su vehículo.

El adulto mayor conducía un vehículo marca Toyota, cuyo paradero aún es desconocido, por lo que no se descarta que el crimen esté vinculado a un robo agravado.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se realizará la autopsia médico-legal para establecer las causas exactas de la muerte.

Entre tanto, la Policía y el Ministerio Público activaron las investigaciones para identificar a los responsables y dar con el vehículo sustraído.

