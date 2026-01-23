¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este viernes 23 de enero en Bolivia

Según datos emitidos la noche de este viernes 23 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de Bs 9,49 para la venta y Bs 9,51 para la compra.

La cotización del dólar paralelo registró una leve variación a la baja en comparación con el cierre de la jornada anterior, cuando el tipo de cambio se situaba en Bs 9,51 para la venta. En las últimas horas, el precio descendió mínimamente hasta los Bs 9,49.

En tanto, el valor de compra también mostró una ligera reducción. Durante la pasada jornada, el dólar paralelo se encontraba en Bs 9,53, mientras que este viernes bajó a Bs 9,51.

Por otro lado, según datos del sitio especializado bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, el denominado dólar blue registraba la noche de este viernes una cotización de Bs 9,52 para la compra y Bs 9,49 para la venta, reflejando una tendencia similar de leve ajuste.

La dinámica del dólar en el mercado paralelo continúa siendo un indicador seguido de cerca por la población boliviana, especialmente ante las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense por canales oficiales, lo que influye directamente en su disponibilidad y comportamiento en el mercado informal.

