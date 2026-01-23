Vuelve la magia: Harry Potter celebrará 25 años con cine, recuerdos y experiencias únicas

El mundo mágico de Harry Potter, que marcó a toda una generación, se prepara para una celebración especial. El 2026 será clave para la franquicia, ya que se cumplirán 25 años del estreno de la primera película que llevó la historia del joven mago a la pantalla grande.

La conmemoración no solo apelará a la nostalgia de los fans que crecieron con la saga, sino que también ofrecerá nuevas experiencias para redescubrir el universo creado por J.K. Rowling, combinando cine, material exclusivo y actividades inmersivas, según Tv Azteca.

El aniversario recuerda el inicio de una de las sagas más exitosas del séptimo arte. En estos 25 años, Harry Potter se consolidó como un fenómeno cultural que cruzó fronteras y generaciones, manteniéndose vigente entre el público joven y adulto.

Para celebrar esta trayectoria, en 2026 se desarrollarán distintas actividades pensadas tanto para los seguidores de siempre como para nuevas audiencias que se sumaron con el paso del tiempo.

Uno de los anuncios más esperados es el regreso de la primera película a los cines. Las funciones especiales están previstas entre agosto y septiembre de 2026, permitiendo que el público vuelva a vivir el inicio de la historia en pantalla grande.

Estas proyecciones incluirán unos 10 minutos de material inédito detrás de cámaras, que mostrará detalles del rodaje y del proceso creativo. La experiencia estará disponible en regiones como Latinoamérica y Norteamérica.

Contenido exclusivo y recuerdos inéditos

El material adicional ofrecerá escenas y momentos que no formaron parte del corte original, dando a los espectadores una mirada renovada sobre el nacimiento de la saga. Para muchos fans, será una oportunidad única de conocer aspectos poco vistos del mundo mágico.

La celebración también llegará al terreno de los productos conmemorativos. Se anunció el lanzamiento de sets de construcción inspirados en escenas icónicas de la primera película, con figuras creadas exclusivamente para el aniversario.

Además, se preparan experiencias inmersivas que permitirán a los seguidores interactuar con el universo de Harry Potter de una manera diferente. Entre las actividades confirmadas destacan exhibiciones especiales en el Studio Tour de Londres, donde se mostrarán objetos originales de la saga, como la Piedra Filosofal y la Snitch Dorada.



