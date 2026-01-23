Persisten riesgos por sedimento y fuerte caudal del río Viloma en Sipe Sipe

La presencia de una gran cantidad de lama, piedras y sedimento mantiene en alerta a la localidad de Viloma, en el municipio de Sipe Sipe, Cochabamba, luego del desborde del río registrado la noche del jueves.

Aunque el nivel del agua comenzó a descender, la corriente sigue siendo fuerte y continúa arrastrando material que podría llegar nuevamente hasta la carretera al occidente del país.

Vecinos y productores advirtieron que alrededor del río aún se observa mucha lama acumulada, la cual podría ser movilizada por el caudal que sigue bajando con fuerza. Esta situación mantiene el riesgo latente de nuevos daños, especialmente en zonas productivas y en la vía que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz.

El desborde ocurrido la noche del jueves provocó inundaciones y la llegada de grandes cantidades de mazamorra, lo que afectó seriamente a sembradíos de hortalizas y maíz. Imágenes y videos difundidos muestran hectáreas de cultivos cubiertas de lodo y plantas arrancadas por la fuerza del agua. Varios agricultores de la zona intentaron rescatar lo poco que quedó visible, lamentando la pérdida de meses de trabajo.

Pese a la emergencia, el paso por el sector se normalizó. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, informó que se habilitó la circulación vehicular en ambos sentidos de la ruta Cochabamba–Oruro, tras concluir los trabajos de limpieza y control en el kilómetro 35, zona afectada por el desborde del río Viloma.





