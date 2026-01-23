¿Qué tan exigente será México para la Verde? Esto respondió Villegas

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, anticipó este viernes que el amistoso ante México será un partido “muy difícil”, aunque consideró que ese nivel de exigencia será clave para la preparación de la Verde con miras a la repesca mundialista que se disputará en marzo.

A dos días del encuentro que se jugará en Santa Cruz, el técnico destacó la experiencia del rival y la continuidad de su proceso de trabajo.

“México es muy fuerte, viene trabajando mucho tiempo junto, tiene un cuerpo técnico de muchísima experiencia y va a ser muy difícil. Y eso necesitamos: encontrarnos con dificultad y ver las falencias que tenemos”, afirmó en conferencia de prensa.

Villegas señaló que los amistosos disputados en los últimos meses han sido útiles para el crecimiento del equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo.

“Todo nos ha servido hasta el momento y queremos que este partido siga en la misma línea, para crecer y encontrar rendimientos altos en jugadores y también colectivamente”, sostuvo.

El entrenador adelantó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) gestiona un nuevo amistoso en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, aunque no precisó el rival.

Bolivia viene de empatar 1-1 ante Panamá y afrontará el duelo frente a México con una convocatoria de 26 jugadores. El partido está programado para las 15:30 (hora local) de este domingo.

En marzo, la Verde enfrentará a Surinam en Monterrey por la repesca y, en caso de avanzar, jugará cinco días después ante Irak por un cupo al Mundial 2026.

