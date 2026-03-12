Bolivia y España buscan fortalecer la relación bilateral

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, sostuvo un encuentro con el rey Felipe VI de España en el Palacio de Gobierno, en el marco de la visita oficial al país.

Según un comunicado oficial difundido este 12 de marzo, la reunión se realizó durante un almuerzo de trabajo, donde ambas autoridades dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre Bolivia y España, destacando los históricos lazos de amistad entre ambas naciones.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con comercio, inversión y oportunidades económicas, además de la continuidad de programas de cooperación para el desarrollo en áreas sociales, institucionales y sostenibles.

Asimismo, las autoridades trataron asuntos vinculados a la cooperación en materia de justicia, el impulso al turismo bilateral y el aporte de la comunidad boliviana residente en España.

En la reunión también coincidieron en la importancia de fortalecer el espacio iberoamericano a través de la Cumbre Iberoamericana, además de intercambiar criterios sobre los desafíos del contexto internacional y la relevancia del multilateralismo y la cooperación entre países.

