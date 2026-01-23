“Para todos va a haber el espacio”: maestros urbanos confirman ampliación de inscripciones en Santa Cruz

El periodo de inscripción escolar en las unidades educativas del departamento de Santa Cruz fue ampliado y se mantendrá vigente hasta el inicio oficial de clases, con la posibilidad de continuar incluso durante la primera semana del año escolar. Así lo informó el ejecutivo de los Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, quien aseguró que ningún estudiante quedará fuera del sistema educativo.

La Dirección Departamental de Educación confirmó que el plazo de inscripción se extiende hasta este lunes; sin embargo, Chávez aclaró que el proceso continuará durante la siguiente semana e incluso en los primeros días de clases, según los comunicados internos de cada establecimiento educativo.

“Vamos a seguir inscribiendo. Nadie se va a quedar sin escuela, ningún estudiante se va a quedar sin estudiar”, afirmó el dirigente, remarcando que el acceso a la educación está garantizado por la Constitución Política del Estado.

Chávez explicó que la ampliación responde a la alta demanda en algunas unidades educativas, donde las aulas ya se encuentran saturadas. Detalló que cuando un colegio informa que no cuenta con cupos disponibles, se debe a que ha superado su capacidad, con cursos que alcanzan o incluso superan los 40 estudiantes, pese a que la normativa recomienda un máximo de 35 alumnos en secundaria.

“No es que el director no quiera inscribir, es que realmente el aula ya no alcanza, no hay espacio ni mobiliario suficiente”, precisó.

Ante esta situación, los padres de familia están siendo orientados a consultar en colegios cercanos a su zona que aún cuenten con disponibilidad. Según el dirigente, esta estrategia permitirá redistribuir a los estudiantes y asegurar que todos tengan un espacio en el sistema educativo.

“Lo que sí queremos garantizar es que para todos va a haber el espacio y nos vamos a ir acomodando hasta la primera semana de clases”, sostuvo Chávez, indicando que el proceso de inscripción continuará del 2 al 6 de febrero.

