“Se hizo estudio de campo”: Alcaldía ratifica tarifa transitoria de Bs 3 y espera aval del Concejo Municipal

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra confirmó la ratificación de la tarifa transitoria del transporte público en Bs 3, luego de un estudio técnico y de campo realizado por la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte. La decisión, anunciada por el secretario Pablo Pérez, se encuentra a la espera de la aprobación del Concejo Municipal.

“Hemos presentado este informe técnico-legal que nos ratifica la tarifa transitoria que había emitido el Concejo Municipal de Bs 3”, señaló Pérez durante un contacto con El Mañanero.

El estudio incluyó recorridos por las rutas, medición del consumo de diésel, análisis de insumos y revisión del funcionamiento de las unidades. “No hay una variación significativa respecto al primer informe que presentamos, y la tarifa debería mantenerse o no debería subir de tres bolivianos”, aseguró el secretario.

El alcalde Jhonny Fernández remitió el informe al Concejo Municipal, que deberá debatirlo y aprobarlo o devolverlo con observaciones. En caso de que la tarifa sea ratificada y exista resistencia del sector transporte, la Alcaldía advirtió que aplicará la normativa vigente con sanciones.

Pérez enfatizó que esta medida busca proteger a la ciudadanía: “No podemos trasladar todo el ajuste económico al usuario. Este informe cuida el bolsillo del ciudadano, y nos mantenemos firmes en esta decisión”.

Además de la tarifa, la Alcaldía instó a los operadores a mejorar el servicio, renovar unidades y optimizar rutas, señalando que el transporte público debe adaptarse a un sistema más moderno y eficiente.

Mientras tanto, el Concejo Municipal deberá definir el destino de la tarifa transitoria, en medio de la expectativa de posibles tensiones con la dirigencia del transporte.

