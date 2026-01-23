“Se hizo estudio de campo”: Alcaldía ratifica tarifa transitoria de Bs 3 y espera aval del Concejo Municipal

El estudio incluyó recorridos por las rutas, medición del consumo de diésel, análisis de insumos y revisión del funcionamiento de las unidades. “La tarifa debería mantenerse o no debería subir de tres bolivianos”, aseguró el secretario municipal de Tránsito y Transporte.
23/01/2026 13:19
Escuchar esta nota
La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra confirmó la ratificación de la tarifa transitoria del transporte público en Bs 3, luego de un estudio técnico y de campo realizado por la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte. La decisión, anunciada por el secretario Pablo Pérez, se encuentra a la espera de la aprobación del Concejo Municipal.
“Hemos presentado este informe técnico-legal que nos ratifica la tarifa transitoria que había emitido el Concejo Municipal de Bs 3”, señaló Pérez durante un contacto con El Mañanero.
El estudio incluyó recorridos por las rutas, medición del consumo de diésel, análisis de insumos y revisión del funcionamiento de las unidades. “No hay una variación significativa respecto al primer informe que presentamos, y la tarifa debería mantenerse o no debería subir de tres bolivianos”, aseguró el secretario.
Pérez enfatizó que esta medida busca proteger a la ciudadanía: “No podemos trasladar todo el ajuste económico al usuario. Este informe cuida el bolsillo del ciudadano, y nos mantenemos firmes en esta decisión”.
Mientras tanto, el Concejo Municipal deberá definir el destino de la tarifa transitoria, en medio de la expectativa de posibles tensiones con la dirigencia del transporte.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55