Exdiputada Laura Rojas deberá declarar por investigación del caso 'narcomaletas'

La exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, fue citada oficialmente por la Fiscalía Antidrogas para que preste declaración este lunes, en el marco de la investigación por el caso 'narcomaletas', que indaga el presunto tráfico de marihuana líquida ingresada al país a través del aeropuerto internacional de Viru Viru.

Según las investigaciones, la sustancia habría llegado en envases metálicos ocultos en equipajes transportados en un vuelo charter procedente de Los Ángeles, Estados Unidos. La exparlamentaria fue convocada en calidad de testigo, mientras el caso continúa en etapa investigativa.

El abogado defensor de la candidata, Ernesto Giraldes, confirmó la citación y aseguró que su defendida acudirá a la convocatoria fiscal.

“Nos hemos enterado de que ya ha habido una citación como testigo a mi defendida y nosotros vamos a acudir”, señaló.

El jurista negó que las denominadas “narcomaletas” pertenezcan a Rojas Ayala y rechazó versiones que indican que ella habría salido del aeropuerto con 32 equipajes.

“Ella no sale con 32 maletas. Cuando una persona llega del aeropuerto, es registrada por todos los medios e instituciones que trabajan allí. En ningún momento se muestra que ella salga con 32 maletas”, afirmó.

Giraldes también aclaró que la exdiputada utilizó su pasaporte personal y no uno diplomático, ya que actualmente no ejerce funciones como parlamentaria.

Indicó que la exparlamentaria hizo el viaje con su familia. “Tengo entendido que ese viaje fue con su familia, para compartir como cualquier persona puede hacerlo”, remarcó.

Respecto al juez anticorrupción Hebert Zeballos, el abogado reconoció que existiría una relación de amistad con la exdiputada, aunque negó cualquier vínculo con actividades ilícitas. “Que exista amistad no quiere decir que tengan relaciones de situaciones ilícitas”, sostuvo.

En las últimas horas, salieron a la luz nuevas imágenes captadas el 29 de noviembre, en las que se observa a una mujer que presuntamente sería Laura Rojas, vestida con polera blanca, gorra y pantalón negro, esperando la llegada de los equipajes tras su arribo desde Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, esas maletas no habrían sido revisadas en el aeropuerto y posteriormente fueron trasladadas a un galpón de una empresa de seguridad, donde efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) hallaron más de 70 kilos de marihuana líquida en su interior. El inmueble sería de propiedad, presuntamente, del juez Hebert Zeballos, según las primeras averiguaciones.

El caso continúa en investigación y se aguarda la declaración de la exdiputada para esclarecer su presunta vinculación con el hecho.



