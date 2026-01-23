“No habrá encubrimiento”: Aduana activa investigación por presuntas omisiones en controles de equipaje

La Aduana Nacional dispuso la apertura de una investigación interna y su cooperación plena con las instancias competentes para esclarecer el ingreso irregular de equipaje al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, hecho vinculado al denominado caso de las 'narcomaletas'.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que la medida se asume tras las versiones difundidas en medios de comunicación sobre el ingreso de maletas pertenecientes a la ciudadana Laura Rojas Ayala, ocurrido el 29 de noviembre de 2025, en un vuelo procedente del exterior.

El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, aseguró que la institución no permitirá ningún tipo de encubrimiento y que se llevará a cabo una investigación interna exhaustiva para identificar posibles negligencias u omisiones en los procedimientos de control aeroportuario.

“No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sea quien sea”, enfatizó la autoridad, al señalar que se aplicarán sanciones en caso de comprobarse irregularidades en el cumplimiento del deber.

Según el comunicado, la Aduana Nacional ya se encuentra coadyuvando activamente en la investigación externa, al tiempo que ratificó que el control del comercio y la integridad fronteriza son prioridades absolutas de la institución.

Asimismo, se garantizó a la población que el proceso investigativo se desarrollará con total transparencia y estricto apego a la normativa vigente, en coordinación con las instancias correspondientes.

El pronunciamiento surge luego de que registros de cámaras de seguridad revelaran que varias maletas ingresaron al aeropuerto sin pasar por los controles habituales, situación que posteriormente derivó en el hallazgo de sustancias controladas por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El caso continúa en etapa investigativa y podría derivar en responsabilidades administrativas, penales y disciplinarias, mientras se analizan los protocolos aplicados en el ingreso de equipaje por vuelos privados al país.

