Ruta Oruro–Cochabamba vuelve a operar tras trabajos de emergencia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó en el menor tiempo posible la carretera Oruro–Cochabamba, en el sector de Parotani, y dispuso la suspensión del cierre de vías en Llavini para evitar una mayor congestión vehicular. Estas labores se realizaron en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El gerente regional de la ABC en Cochabamba, Manuel Torrico, informó que la atención al desborde registrado en Parotani se vio inicialmente dificultada por una alta congestión vehicular, lo que retrasó el ingreso de maquinaria pesada de gran capacidad durante las primeras horas de la madrugada.

“Desde aproximadamente las 04:00 de la mañana, nuestras cuadrillas y las empresas de conservación vial ya se encontraban trabajando en la limpieza del material acumulado; sin embargo, la congestión vehicular dificultó el acceso de equipos de mayor magnitud. Recién entre las 07:30 y 08:00 logramos el ingreso de maquinaria pesada, lo que permitió acelerar las tareas”, explicó Torrico.

Ante esta situación y priorizando la seguridad de los usuarios que permanecían varados en la carretera, la ABC decidió levantar las restricciones vehiculares en el sector de Llavini, pese a que ese tramo se encuentra bajo un contrato de ejecución con cortes programados.

Torrico detalló que alrededor de las 08:00 se logró habilitar inicialmente un carril en sentido al occidente y que, aproximadamente a las 10:00, tras una limpieza más general, se restableció la circulación vehicular en ambos sentidos, en una respuesta casi inmediata de la institución.

El tramo afectado por el desborde comprende entre 600 y 800 metros, con un espesor de lodo cercano a los 30 centímetros. Si bien la limpieza ha sido progresiva y aún no ha concluido en su totalidad, se prevé que los trabajos continúen durante la presente jornada y el día de mañana, hasta lograr una intervención eficiente en toda la plataforma vial.

En ese marco, Torrico reiteró el llamado a los conductores a circular con extrema precaución, respetar la señalización y atender las recomendaciones difundidas por la ABC a través de sus canales oficiales.

Asimismo, informó que la ABC activó a todas las empresas de conservación vial en los tramos tanto al oriente como al occidente del país, con la instrucción de mantenerse en alerta permanente las 24 horas, ante la alerta naranja vigente y la presencia de fenómenos climáticos adversos.

“Estamos trabajando en nuevos planes de contingencia, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y la Presidencia Ejecutiva de la ABC, para responder de manera inmediata a eventos de fuerza mayor propios de la época de lluvias”, afirmó.

