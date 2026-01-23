Caso Botrading: Interpol aguarda oficialización del sello rojo en 196 países para Dorgathen

La búsqueda del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, ha escalado al plano internacional tras la canalización oficial de los documentos ante la sede central de Interpol en Lyon, Francia. El Cnl. Pompeo Sánchez, director general de Interpol Bolivia, confirmó que están a la espera del comunicado que oficializará la alerta en 196 países para su inmediata localización y captura.

"Estamos a la espera del comunicado oficial que nos llegará en las próximas horas de que ya ha sido puesto en conocimiento de 196 países para la búsqueda, localización y captura", señaló la autoridad policial respecto al avance del proceso.

El jefe policial añadió que las unidades investigativas darán resultados definitivos una vez que se obtenga información precisa sobre el paradero del exejecutivo.

El enfoque de las investigaciones apunta actualmente hacia el país vecino, donde se espera que la cooperación internacional facilite la aprehensión del sindicado bajo las normas locales. "De acuerdo a su legislación nacional, ellos pueden proceder a la detención preventiva con fines de extradición", explicó el director sobre el posible desenlace de la búsqueda en Brasil.

