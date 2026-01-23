TEMAS DE HOY:
asesinato de colombianos Feminicida Desaparición de Jessica

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Caso Botrading: Interpol aguarda oficialización del sello rojo en 196 países para Dorgathen

La documentación ya fue remitida a la sede central de Interpol en Francia para oficializar la búsqueda y localización del exejecutivo.

Ximena Rodriguez

22/01/2026 22:24

Escuchar esta nota

La búsqueda del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, ha escalado al plano internacional tras la canalización oficial de los documentos ante la sede central de Interpol en Lyon, Francia. El Cnl. Pompeo Sánchez, director general de Interpol Bolivia, confirmó que están a la espera del comunicado que oficializará la alerta en 196 países para su inmediata localización y captura.

 

"Estamos a la espera del comunicado oficial que nos llegará en las próximas horas de que ya ha sido puesto en conocimiento de 196 países para la búsqueda, localización y captura", señaló la autoridad policial respecto al avance del proceso.

 

El jefe policial añadió que las unidades investigativas darán resultados definitivos una vez que se obtenga información precisa sobre el paradero del exejecutivo.

 

El enfoque de las investigaciones apunta actualmente hacia el país vecino, donde se espera que la cooperación internacional facilite la aprehensión del sindicado bajo las normas locales. "De acuerdo a su legislación nacional, ellos pueden proceder a la detención preventiva con fines de extradición", explicó el director sobre el posible desenlace de la búsqueda en Brasil.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD