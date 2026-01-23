TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿No sabes cuánto te toca? Así puedes calcular tu asistencia familiar paso a paso

El cálculo puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet y no requiere conocimientos técnicos.

Red Uno de Bolivia

23/01/2026 18:31

Imagen referencial

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puso a disposición de la ciudadanía una Calculadora de Asistencia Familiar, una herramienta digital que permite calcular de forma rápida y referencial el monto adeudado por pensiones familiares. A continuación, te explicamos cómo acceder y utilizarla correctamente.

1. ¿Dónde ingresar?

Para acceder a la calculadora, debes ingresar al portal oficial del Tribunal Supremo de Justicia:

  • Escribe en tu navegador: www.tsj.bo

  • También puedes buscar en Google “Tribunal Supremo de Justicia” y seleccionar el primer resultado oficial.

2. Acceso a la calculadora

Una vez dentro del portal:

  1. Dirígete a la sección “Servicios y Sistemas Judiciales”, visible en la página principal.

  2. Selecciona la opción “Calculadora de Asistencia Familiar” del sistema Gestor Procesal.

  3. El sistema te redirigirá automáticamente a la plataforma de Liquidación de Asistencia Familiar.

 

3. ¿Qué datos debes llenar?

En la interfaz de la calculadora deberás completar los siguientes campos:

  • Distrito Judicial

  • Juzgado que conoce la causa

  • Código NUREJ o IANUS

  • Tipo de proceso (por ejemplo, divorcio)

  • Datos de las partes involucradas

  • Fecha de inicio del cómputo (citaciones o última liquidación)

  • Monto mensual de asistencia familiar

  • Número de fojas

  • Fechas y montos variables, si existieran

  • Fecha final del cómputo o fecha de cesación

  • Montos ya pagados, si corresponde

 El sistema aclara que la calculadora no sustituye el asesoramiento legal profesional, sino que es una herramienta de apoyo.

4. Cálculo y resultados

Una vez ingresados todos los datos:

  • Presiona el botón “Calcular Liquidación”.

  • El sistema mostrará:

    • El detalle por periodos

    • El tiempo total computado (en meses y años)

    • El total devengado en bolivianos

5. Generar y descargar el reporte

Finalmente, puedes:

  • Generar un reporte en formato PDF

  • Descargarlo directamente o acceder mediante un código QR, útil para respaldo digital o presentación del cálculo.

¿Para qué sirve esta herramienta?

La calculadora permite a madres, padres, abogados y partes procesales tener una referencia clara y transparente sobre el cálculo de asistencia familiar, facilitando trámites y reduciendo errores en las liquidaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD