¿No sabes cuánto te toca? Así puedes calcular tu asistencia familiar paso a paso

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puso a disposición de la ciudadanía una Calculadora de Asistencia Familiar, una herramienta digital que permite calcular de forma rápida y referencial el monto adeudado por pensiones familiares. A continuación, te explicamos cómo acceder y utilizarla correctamente.

1. ¿Dónde ingresar?

Para acceder a la calculadora, debes ingresar al portal oficial del Tribunal Supremo de Justicia:

Escribe en tu navegador: www.tsj.bo

También puedes buscar en Google “Tribunal Supremo de Justicia” y seleccionar el primer resultado oficial.

2. Acceso a la calculadora

Una vez dentro del portal:

Dirígete a la sección “Servicios y Sistemas Judiciales”, visible en la página principal. Selecciona la opción “Calculadora de Asistencia Familiar” del sistema Gestor Procesal. El sistema te redirigirá automáticamente a la plataforma de Liquidación de Asistencia Familiar.

3. ¿Qué datos debes llenar?

En la interfaz de la calculadora deberás completar los siguientes campos:

Distrito Judicial

Juzgado que conoce la causa

Código NUREJ o IANUS

Tipo de proceso (por ejemplo, divorcio)

Datos de las partes involucradas

Fecha de inicio del cómputo (citaciones o última liquidación)

Monto mensual de asistencia familiar

Número de fojas

Fechas y montos variables , si existieran

Fecha final del cómputo o fecha de cesación

Montos ya pagados, si corresponde

El sistema aclara que la calculadora no sustituye el asesoramiento legal profesional, sino que es una herramienta de apoyo.

4. Cálculo y resultados

Una vez ingresados todos los datos:

Presiona el botón “Calcular Liquidación” .

El sistema mostrará: El detalle por periodos El tiempo total computado (en meses y años) El total devengado en bolivianos



5. Generar y descargar el reporte

Finalmente, puedes:

Generar un reporte en formato PDF

Descargarlo directamente o acceder mediante un código QR, útil para respaldo digital o presentación del cálculo.

¿Para qué sirve esta herramienta?

La calculadora permite a madres, padres, abogados y partes procesales tener una referencia clara y transparente sobre el cálculo de asistencia familiar, facilitando trámites y reduciendo errores en las liquidaciones.

