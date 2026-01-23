¿No sabes cuánto te toca? Así puedes calcular tu asistencia familiar paso a paso

El cálculo puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet y no requiere conocimientos técnicos.
23/01/2026 18:31
Escuchar esta nota
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puso a disposición de la ciudadanía una Calculadora de Asistencia Familiar, una herramienta digital que permite calcular de forma rápida y referencial el monto adeudado por pensiones familiares. A continuación, te explicamos cómo acceder y utilizarla correctamente.
1. ¿Dónde ingresar?
Para acceder a la calculadora, debes ingresar al portal oficial del Tribunal Supremo de Justicia:
Escribe en tu navegador: www.tsj.bo
También puedes buscar en Google “Tribunal Supremo de Justicia” y seleccionar el primer resultado oficial.
2. Acceso a la calculadora
Una vez dentro del portal:
Dirígete a la sección “Servicios y Sistemas Judiciales”, visible en la página principal.
Selecciona la opción “Calculadora de Asistencia Familiar” del sistema Gestor Procesal.
El sistema te redirigirá automáticamente a la plataforma de Liquidación de Asistencia Familiar.
3. ¿Qué datos debes llenar?
En la interfaz de la calculadora deberás completar los siguientes campos:
Distrito Judicial
Juzgado que conoce la causa
Código NUREJ o IANUS
Tipo de proceso (por ejemplo, divorcio)
Datos de las partes involucradas
Fecha de inicio del cómputo (citaciones o última liquidación)
Monto mensual de asistencia familiar
Número de fojas
Fechas y montos variables, si existieran
Fecha final del cómputo o fecha de cesación
Montos ya pagados, si corresponde
El sistema aclara que la calculadora no sustituye el asesoramiento legal profesional, sino que es una herramienta de apoyo.
4. Cálculo y resultados
Una vez ingresados todos los datos:
Presiona el botón “Calcular Liquidación”.
El sistema mostrará:
El detalle por periodos
El tiempo total computado (en meses y años)
El total devengado en bolivianos
5. Generar y descargar el reporte
Finalmente, puedes:
Generar un reporte en formato PDF
Descargarlo directamente o acceder mediante un código QR, útil para respaldo digital o presentación del cálculo.
¿Para qué sirve esta herramienta?
La calculadora permite a madres, padres, abogados y partes procesales tener una referencia clara y transparente sobre el cálculo de asistencia familiar, facilitando trámites y reduciendo errores en las liquidaciones.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00