La principal sospechosa del crimen de un joven en Argentina está prófuga y sería buscada en Bolivia

La principal sospechosa del homicidio de Félix Junior Villca Martínez, oriundo de Bolivia, el remisero asesinado a puñaladas en un paseo gastronómico de Villa Celina, es buscada en Bolivia tras haberse fugado de Argentina, según informó el medio argentino TN Todo Noticias.

La acusada, Mayerlín Flores, permanece prófuga y cuenta con un pedido de captura nacional e internacional, emitido por la Justicia argentina en el marco de una causa por homicidio agravado.

De acuerdo con fuentes de la investigación citadas por TN, las autoridades no descartan que la mujer haya cruzado la frontera hacia Bolivia, donde se presume que podría estar ocultándose.

El crimen

El ataque ocurrió la noche del 16 de diciembre, alrededor de las 21:00, cuando Félix Junior, de 28 años, se detuvo a comprar comida luego de finalizar su jornada laboral como remisero. Una discusión por el estacionamiento derivó en una agresión que terminó con el joven apuñalado mortalmente.

La investigación sostiene que Flores habría sido quien asestó la puñalada letal, mientras que otros familiares habrían participado en el ataque. La autopsia determinó que la víctima recibió tres heridas de arma blanca, una de ellas en la zona cercana al corazón.

Félix fue trasladado de urgencia al Hospital Balestrini, donde se confirmó su fallecimiento.

Félix Junior tenía 28 años. (Foto: gentileza Cinthia Junior).

Irregularidades y fuga

Según la querella, tras el hecho se habrían producido irregularidades en el procedimiento policial inicial, lo que habría facilitado que la sospechosa eludiera la indagatoria judicial y escapara antes de que se concretaran medidas restrictivas en su contra.

Con el avance del expediente y la intervención de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, se activaron los mecanismos de búsqueda internacional, ante la presunción de que la acusada ya no se encuentra en territorio argentino.

Las autoridades evalúan que Flores pudo haber cambiado su apariencia para evitar ser reconocida, mientras continúa la coordinación con organismos de seguridad de países limítrofes.

Reclamo de la familia

La familia de Félix Junior exige que se intensifique la búsqueda y que el caso no quede impune, al tiempo que renovó el pedido para que testigos del hecho se presenten a declarar.

Mira la programación en Red Uno Play