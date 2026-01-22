El caso del asesino serial más joven: tres bebés fueron víctimas

En 2007, la pequeña aldea de Mushahar, en el estado de Bihar (India), pasó de ser un lugar desconocido a convertirse en sinónimo de uno de los casos criminales más perturbadores de la historia. Ese año, la Policía detuvo a Amarjeet Sada, un niño de apenas ocho años, acusado de asesinar a tres bebés.

Las investigaciones revelaron que entre las víctimas se encontraban su propia hermana, un primo y la hija de una vecina, todos menores de un año.

La desaparición que destapó el horror

El caso salió a la luz tras la desaparición de Khushboo Khatun, una bebé de seis meses. La niña desapareció mientras su madre, Parameshwari Devi, sacaba agua de un pozo cercano a su vivienda.

Durante la desesperada búsqueda, los vecinos notaron algo inquietante: Amarjeet no mostraba angustia, no buscaba y permanecía tranquilo cerca de su casa. Su actitud llamó la atención de los adultos, quienes le preguntaron si había visto a la bebé.

La respuesta heló la sangre de todos

El niño confesó que la había matado y señaló el lugar donde había ocultado el cuerpo, debajo de un matorral. Allí encontraron a la bebé sin vida y una piedra manchada de sangre seca, presuntamente utilizada para el crimen. Al ser interrogado, dijo que lo hizo porque “tenía ganas”.

Los crímenes que la familia ocultó

Tras la confesión, un familiar reveló a la Policía que no era la primera vez. Meses antes habían muerto la hermana y un primo de Amarjeet, ambos bebés.

Estos fallecimientos nunca fueron denunciados. Algunas versiones indican que el niño había confesado a su familia; otras, que los crímenes se encubrieron por miedo o vergüenza. Lo cierto es que la falta de consecuencias permitió que el horror se repitiera.

El interrogatorio que estremeció a los investigadores

Durante el interrogatorio en la comisaría de Begusarai, psicólogos y policías escucharon nuevas confesiones. Amarjeet afirmó que mató a los bebés porque quería que dejaran de moverse.

Un psicólogo citado por The Times of India lo describió como un niño que obtenía placer al infligir daño, mientras otro aseguró que no distinguía entre el bien y el mal.

¿Qué pasó con Amarjeet Sada?

Por su edad, la ley india impedía juzgarlo como adulto. El niño fue enviado a un centro de rehabilitación juvenil, bajo anonimato, sin condena formal.

Se estima que debía quedar en libertad en 2017, al cumplir 18 años. Sin embargo, su paradero actual es desconocido y no existe información oficial clara sobre qué ocurrió tras su salida del instituto.

