Después de varias jornadas de búsqueda, este jueves fue hallado el cuerpo del adolescente de 15 años que había sido arrastrado por la fuerte corriente del río Isarzama, en la zona del Trópico de Cochabamba.

El trágico hecho ocurrió el pasado domingo, cuando dos adolescentes fueron arrastrados por el río mientras se bañaban junto a otros conocidos. El primer menor fue encontrado sin vida el martes, mientras que el segundo permanecía desaparecido hasta hoy.

En las últimas horas, los trabajos de rescate fueron reforzados con el apoyo del SAR–Bolivia, además de personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), quienes intensificaron los operativos para dar con el paradero del menor.

El operativo estuvo conformado por al menos 20 rescatistas, que realizaron búsquedas tanto por vía fluvial como terrestre, enfrentando condiciones difíciles debido al caudal del río.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los ríos incrementan peligrosamente su caudal.

Foto Sar Bolivia - Filial Cochabamba

Mira la programación en Red Uno Play