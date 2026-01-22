Padre pide investigar a feminicida y a su familia por desaparición de su hija en 2009

El feminicidio de Ingrid Liliana Céspedes, de 31 años, ocurrido en Sacaba, abrió una nueva línea de investigación luego de que surgiera una denuncia que vincula al autor confeso del crimen, Omar Mauricio Alvis, de 43 años, con la desaparición de Jessica Guizada Siles, una adolescente de 17 años cuyo rastro se perdió en 2009.

Este jueves, el padre de la joven, Raúl Guizada, exigió públicamente que el feminicida y sus familiares sean investigados por su posible responsabilidad en la desaparición de su hija. Afirmó que lleva 17 años buscando respuestas sin recibir atención de las autoridades.

“Son 17 años que se perdió mi hija. El Omar vivía con su madre en esta casa. Ahora averigüé que hace tiempo se fueron, no sé dónde es su nuevo domicilio”, declaró.

Según su relato, Jessica quedó embarazada a los 16 años y se fue de casa a los 17, poco después de dar a luz.

Con fotografías de su hija y Omar, Guizada contó que acudió a la Defensoría de la Niñez y a la Policía para reportar la desaparición, pero sostiene que no recibió orientación adecuada sobre cómo activar un mecanismo de búsqueda, por lo que ahora pide investigar el caso.

“En la Policía solo me pidieron una foto para corroborar. Nunca me indicaron cómo tenía que hacer la denuncia ni qué pasos seguir. Nadie me indicó nada”, lamentó.

El padre aseguró que nunca conoció a los padres de Omar A. R., pero que este le manifestó que ambos eran policías y que supuestamente estaban al tanto de la desaparición de Jessica. También le habría dicho que la joven se marchó llevándose dinero de su familia y que se fue con otro hombre.

Sin apoyo institucional, el padre continuó la búsqueda por su cuenta. “La he buscado en Chile y Argentina. Pedí cooperación, pero no hay ninguna noticia”, afirmó. El caso permaneció estancado durante más de una década.

El reciente feminicidio de Ingrid reavivó sus sospechas. Guizada considera que su hija pudo haber sido víctima de un crimen similar. “El Omar le ha debido asesinar a mi hija. Posiblemente incluso debe estar enterrada acá mismo. Que se haga la investigación para encontrar a mi hija”, sostuvo.

Guizada informó que consultó con un abogado, quien le señaló que después de tantos años no era posible reabrir el caso. Por ello, decidió acudir públicamente al Estado para solicitar apoyo. “Pido a las autoridades que investiguen y nos ayuden a dar con los restos de mi hija para darle una sepultura cristiana”, expresó.

