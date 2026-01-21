El feminicidio de Ingrid Liliana Céspedes, de 31 años, ocurrido en Sacaba, abrió un nuevo capítulo con la aparición de una denuncia que vincula al autor confeso del crimen, Omar A. R., de 43 años, con la desaparición de una adolescente hace 16 años.

La muerte de Ingrid generó conmoción en Cochabamba al convertirse en el primer feminicidio registrado en el departamento este 2026, además de dejar en la orfandad a dos menores. Omar confesó haber asfixiado a la joven y fue condenado a 30 años de prisión, pena que deberá cumplir en el penal de máxima seguridad de El Abra tras someterse a un proceso abreviado.

Mientras familiares y vecinos exigían justicia este miércoles en puertas del edificio judicial de Sacaba, un hombre procedente de Yapacaní, Santa Cruz, se presentó ante la prensa para denunciar que su hija desapareció cuando vivía con Omar hace más de una década.

“Sí está relacionado con el Omar. Yo pido que se esclarezca mediante el Gobierno. Hace 16 años que mi hija ha desaparecido. Vivía con él, tuvo su bebé con él. Mi nieto debe tener ahora 17 años”, declaró el padre ante los medios y los manifestantes que participaban de la protesta.

Según su testimonio, el acusado le habría dicho en aquel entonces que la joven se había marchado con otro hombre y que no se preocupara porque sus padres, ambos policías, supuestamente la estaban buscando. “Con esa versión me quedé. Fui a la Policía y hasta ahora no tengo respuesta”, afirmó.

El denunciante sostuvo que su hija, identificada como Jessica Guizada Siles, llegó a Sacaba junto a Omar antes de desaparecer sin dejar rastro. El caso nunca fue investigado a fondo ni esclarecido.

La aparición de esta denuncia generó indignación entre los asistentes y reactivó pedidos para que se indague si el feminicida de Ingrid estuvo involucrado en otros hechos previos.

El padre anunció que formalizará la denuncia en las próximas horas y espera que las autoridades determinen qué ocurrió con su hija desaparecida.

