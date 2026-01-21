Crimen que conmocionó Sacaba: sentenciado a 30 años por la muerte de Ingrid

Un juez condenó a 30 años de cárcel a Omar A. R., de 43 años, autor confeso del feminicidio de Ingrid Liliana Céspedes, de 31 años. El sentenciado deberá cumplir la pena en la cárcel de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.

Tras la audiencia, el acusado fue trasladado al recinto penitenciario bajo resguardo policial debido a incidentes con familiares, amigos y vecinos de la víctima, quienes aguardaron su salida para intentar agredirlo y exigir justicia.

Tras la sentencia, los familiares lamentaron que no exista una pena mayor por un feminicidio.

Ingrid fue despedida el martes en el cementerio de Sacaba, en medio de escenas de profundo dolor y un repudio generalizado hacia el agresor. Su muerte generó conmoción en la región, al ser el primer feminicidio registrado en Cochabamba este 2026 y por dejar a dos niños en la orfandad.

Durante el proceso, Omar confesó el crimen y se sometió a un procedimiento abreviado, admitiendo su responsabilidad. En su declaración ante las autoridades, relató que asfixió a Ingrid y luego permaneció con el cuerpo dentro de la habitación, negándose a abrir cuando la familia llegó. Fue el hermano de la víctima quien ingresó por la ventana, momento en el cual el hombre intentó escapar, pero finalmente fue capturado por la Policía.

Según el testimonio de los familiares, la joven salió el viernes con su pareja y desde ese momento se desconocía su paradero. El cuerpo fue hallado el lunes, tras lo cual el feminicida fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.





