“Le arrancaron la vida y dejó dos hijos solos”: último adiós a Ingrid Liliana en Sacaba

Rodeada de rosas y lágrimas, así fue despedida Ingrid Liliana Céspedes, de 31 años, en el cementerio de Sacaba. La joven fue víctima del primer feminicidio registrado en Cochabamba este 2026, un caso que ha generado conmoción y pedidos de justicia en toda la región.

Su pareja, Omar A. R., de 43 años, confesó el crimen y decidió someterse a un procedimiento abreviado, reconociendo su responsabilidad penal. Según la familia, Ingrid salió el viernes con él y desde entonces se desconocía su paradero. El hallazgo de su cuerpo ocurrió el lunes, tras lo cual el hombre fue aprehendido.

En su declaración ante las autoridades, Omar relató que asfixió a Ingrid y permaneció con su cuerpo en la habitación, negándose a abrir la puerta cuando la familia llegó. Fue finalmente tras la entrada del hermano de la víctima por la ventana que logró escapar momentáneamente, hasta ser capturado por la Policía.

Hoy, familiares, amigos y vecinos exigen justicia y la máxima sanción para el hombre que arrebató la vida de Ingrid, quien deja dos hijos en la orfandad, mientras la comunidad se une en memoria de la joven y en reclamo de medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres.

