Policial

“Lo tenía todo planeado”: capturan a ladrón que estudiaba a sus víctimas en La Paz

La policía atrapó a un delincuente que ingresó a un domicilio, sustrajo dinero y joyas, y amenazó a los propietarios disparando dos veces con un arma de fogueo. El sujeto cuenta con antecedentes por robo y robo agravado.

Silvia Sanchez

20/01/2026 15:27

Foto captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Un hombre fue capturado en la zona de Alto Obrajes, tras ingresar a una vivienda y sustraer dinero en efectivo y joyas. Según el informe policial, los dueños de la casa habían salido, pero regresaron al percatarse de que habían olvidado algunos objetos y sorprendieron al delincuente.

El sujeto, que previamente había estudiado a sus víctimas, amenazó a la familia y realizó dos disparos con un arma de fogueo para intentar escapar.

“Se verificó que contaba con antecedentes por robo y robo agravado; ahora permanece en celdas a la espera de su audiencia de medidas cautelares”, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

La policía destacó la rapidez de la intervención, que permitió recuperar los objetos robados y asegurar al sospechoso, evitando un desenlace más grave.

