Tragedia en el Trópico: hallan sin vida a uno de los jóvenes arrastrados por el río Isarzama

Las fuertes y persistentes lluvias que azotan al departamento de Cochabamba continúan dejando escenas de dolor y tragedia. En las últimas horas, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos tras ser arrastrados por la corriente del río Isarzama, en la región del Trópico.

La información fue confirmada luego de intensas labores de búsqueda, en un contexto marcado por el incremento peligroso del nivel de los ríos, situación que ya había sido advertida por la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación.

Arrastrados por la fuerza del río

Los jóvenes, de 15 y 16 años de edad, se encontraban nadando junto a sus familiares cuando la fuerza del agua los sorprendió y terminó arrastrándolos río abajo.

Al percatarse de la emergencia, uno de los familiares intentó rescatarlos, pero la violencia de la corriente hizo imposible cualquier maniobra de auxilio, obligándolo a alertar de inmediato a los equipos de emergencia.

Tras horas de búsqueda, se logró dar con el cuerpo de uno de los adolescentes. El segundo menor continúa desaparecido, y los trabajos de rastreo siguen activos en la zona.

Las lluvias ya cobraron más vidas

Este caso se suma a otra tragedia registrada días atrás en Quillacollo, donde un hombre de 65 años perdió la vida luego de caer al río cuando intentaba cruzar un puente.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a los equipos de rescate. Pese al despliegue inmediato, la víctima fue encontrada sin signos vitales.

Llamado a la precaución

Las autoridades reiteran el llamado urgente a la población para evitar ingresar a ríos, quebradas o zonas de riesgo, ya que las lluvias continúan y los caudales se mantienen elevados.

Mientras tanto, el Trópico cochabambino permanece en alerta, con familias en vilo y equipos de rescate que no cesan en la búsqueda del adolescente aún desaparecido.

