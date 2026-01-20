Combustible, bonos y salario: las medidas del D.S. 5516 explicadas punto por punto

El Decreto Supremo N° 5516, promulgado el 13 de enero de 2026, se constituye —según el Gobierno— en una de las principales herramientas para reordenar la economía boliviana, estabilizar los precios de los combustibles y proteger el ingreso de las familias en un contexto de crisis económica.

Su origen se encuentra en el Decreto Supremo N° 5503, aprobado en diciembre de 2025, considerado el núcleo de la política de estabilización de precios de los carburantes y de fortalecimiento de las reservas del Banco Central de Bolivia para contener la presión sobre el dólar.

La abrogación del DS 5503 respondió, de acuerdo con el Ejecutivo, a una vocación de diálogo y apertura frente a las observaciones de distintos sectores sociales, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB). Como resultado de ese proceso, se mantuvo la esencia de la norma y se promulgó un nuevo decreto que ratifica las medidas urgentes para proteger a la población.

¿Qué motivó la aprobación del D.S. 5516?

El Gobierno sostiene que el decreto es una respuesta directa a una crisis económica, financiera y social estructural, caracterizada por:

Desabastecimiento histórico de combustibles , que generó largas filas, paralización productiva y presión inflacionaria.

Inviabilidad del modelo anterior de subsidios, que habría provocado un contrabando estimado del 40% de los combustibles hacia países vecinos.

Estabilización del precio de los combustibles

El D.S. 5516 fija precios finales para garantizar el abastecimiento en todo el país:

Gasolina Especial: Bs 6,96

Diésel Oíl: Bs 9,80

GLP: Se mantiene en Bs 2,25 para proteger el consumo doméstico

Protección social: refuerzo a los bonos

Se implementa el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que contempla un apoyo total de Bs 450 para familias vulnerables afectadas por la variación de precios.

Este beneficio alcanza a cinco grupos sociales ya registrados en programas estatales:

Bono Juana Azurduy: Madres gestantes y niños menores de dos años con controles de salud.

Bono Juancito Pinto: Estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

Bono Anual de Indigencia: Personas registradas en el sistema nacional de discapacidad hasta noviembre de 2025.

Bono Discapacidad Grave o Muy Grave: Personas con discapacidad visual o sus tutores, inscritos hasta diciembre de 2025.

Renta Dignidad: Desde 2026, adultos mayores sin jubilación recibirán Bs 150 adicionales, elevando el monto mensual de Bs 350 a Bs 500.

Aumento del Salario Mínimo Nacional

El decreto establece un incremento del 20% en el Salario Mínimo Nacional, que pasa a Bs 3.300, como una medida para compensar el impacto del costo de vida y fortalecer el ingreso de los trabajadores.

Diferimiento de créditos

Se consolida un periodo de gracia excepcional para prestatarios:

Beneficiarios: Vivienda de interés social y micro, pequeñas y medianas empresas.

Plazo: Hasta seis meses , a solicitud del prestatario.

Alcance: Capital, intereses, seguros y comisiones.

¿Cómo contribuye a la estabilidad económica?

De acuerdo con el Ejecutivo, el Decreto Supremo N° 5516 busca aliviar la presión económica sobre las familias bolivianas mediante la estabilización del precio de los combustibles, el incremento salarial, el fortalecimiento de los bonos sociales y el alivio financiero a deudores, con el objetivo de preservar el consumo, la producción y la paz social.

