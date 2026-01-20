Surtidores entran en emergencia y exigen respuesta del Gobierno en 48 horas

La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur) se declaró en estado de emergencia y otorgó 48 horas al Gobierno para atender sus demandas.

Susy Dorado, gerente general de Asosur, anunció que los surtidores acatarán una medida de presión a partir del jueves si es que el Gobierno no deroga la Resolución Administrativa 051/2024, al considerar que esta norma elimina la competencia, encarece costos y permite la apertura de surtidores que no cumplirían con el Decreto Supremo 24721, generando una situación de desventaja para las estaciones que operan bajo regulación plena.

“Estamos en un estado de emergencia, necesitamos una respuesta. Vamos a convocar a otra asamblea con todos nuestros asociados para definir las próximas medidas. Esperamos tener una respuesta antes de eso”, advirtió Dorado.

Desde Asosur sostienen que permitir a las estaciones de servicio comprar combustibles a cualquier proveedor, sin la obligación de renunciar a su contrato vigente, les permitiría ofrecer precios más competitivos al consumidor final.

