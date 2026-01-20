Déficit, inflación y alivio tributario: conozca las medidas económicas del Gobierno para 2026

En las primeras semanas de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó un informe sobre los principales proyectos y decisiones asumidas en los primeros meses de gestión. Según el documento, la prioridad del Gobierno es “proteger el bolsillo de las familias bolivianas y devolver certidumbre a los hogares”.

Entre los principales ejes destacados se encuentran la reducción del déficit fiscal, el control de la inflación y la implementación de medidas de alivio tributario para reactivar el aparato productivo y fortalecer la economía nacional.

Reducción del déficit fiscal

Para la gestión 2026, el Gobierno proyecta reducir el déficit fiscal a cerca del 7% del Producto Interno Bruto (PIB), con una meta aún más ambiciosa para 2027, cuando se espera que se ubique entre el 3% y 4% del PIB.

Esta reducción estaría respaldada por un menor gasto en subvenciones a combustibles y una reorganización del gasto salarial en el Gobierno central. Entre las medidas anunciadas figura la reducción de planillas entre un 25% y 30%, mediante la eliminación de ítems fantasmas e irregularidades administrativas.

Inflación en descenso

En materia inflacionaria, el Ejecutivo prevé cerrar el 2026 con una inflación de entre 12% y 17%, por debajo del 20,5% registrado al cierre de 2025.

De mantenerse la actual política económica, para 2027 se proyecta un crecimiento del PIB de entre 3% y 4%, acompañado de una inflación de un solo dígito.

Alivio tributario y crédito fiscal

El Gobierno anunció el envío de varios proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre ellos la eliminación de multas e intereses por deudas tributarias generadas hasta 2025, especialmente aquellas derivadas de fiscalizaciones consideradas abusivas.

Además, se plantea la universalización del crédito fiscal, reconociendo el 100% del crédito fiscal en la compra de combustibles.

También se evalúa una reducción de las alícuotas del IVA y del IUE, aunque estas medidas requerirán consenso con gobiernos municipales y otros sectores.

Arancel cero para tecnología

Ya fue promulgado un decreto que establece arancel cero para equipos de línea negra, como celulares y computadoras. El Ejecutivo adelantó que esta medida se extenderá próximamente a la línea blanca, con el objetivo de abaratar costos para la población.

Inversión y financiamiento internacional

En el ámbito financiero, Bolivia cuenta con más de 8.000 millones de dólares en líneas de crédito aprobadas, destacando un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 4.500 millones de dólares.

Según el Gobierno, estos recursos no serán destinados a gasto corriente ni a la importación de combustibles, sino a recomponer las reservas del Banco Central, atraer inversiones productivas y financiar proyectos de infraestructura, tanto del nivel central como de gobiernos subnacionales.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas permitirán fortalecer la inversión pública, generar empleo y apuntalar un crecimiento económico sostenible durante los próximos años.

