Quiso huir al Trópico: el acusado por la muerte de Ingrid intentó escapar y fue capturado cerca del estadio Félix Capriles

Cuando todo indicaba que intentaría burlar a la justicia, el presunto feminicida de Ingrid Liliana, de 30 años, fue capturado a tiempo. El hombre, de 43 años, intentó huir de Cochabamba con dirección al Trópico, pero fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) cerca del estadio Félix Capriles, evitando así su fuga.

El director de la Felcv en Cochabamba informó que la captura se produjo a las 15:45 del lunes, tras un trabajo coordinado de investigación e inteligencia.

“Se tenían indicios de que esta persona pretendía trasladarse a otro lugar, posiblemente al Trópico de Cochabamba. Gracias al trabajo oportuno, se logró su aprehensión en inmediaciones del estadio”, señaló la autoridad policial.

La autopsia confirmó una muerte violenta

Con el avance de las investigaciones, se conocieron los resultados de la autopsia médico-legal, que confirmaron la brutalidad del crimen.

“La causa de la muerte es la obstrucción de los orificios respiratorios nasobucales, lo que produjo una asfixia mecánica por sofocación. La víctima fue atacada directamente en boca y nariz”, detalló el jefe policial.

El informe forense refuerza la hipótesis de feminicidio y descarta cualquier otra causa accidental.

Dos niños quedan sin su madre

El caso no solo enluta a una familia, sino que deja una herida profunda: dos niños, de 10 y 6 años, quedaron en la orfandad tras la muerte de su madre.

“Lamentablemente, esta mujer deja dos hijos menores de edad. El hombre se ha acogido a un juicio abreviado”, confirmó la autoridad.

A la espera de su audiencia

El acusado permanece en celdas de la Felcv, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Aunque hasta el momento no se descarta la participación de otras personas, la Policía aclaró que será la investigación la que determine si existen más implicados en el crimen.

El feminicidio de Ingrid se constituye en uno de los casos más conmovedores del inicio de 2026 en Cochabamba, reavivando el clamor social por justicia, sanciones ejemplares y protección real para las mujeres, antes de que la violencia vuelva a cobrar otra vida.

