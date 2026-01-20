“¿Qué les digo a sus hijos?”: el grito de dolor de la familia de Ingrid tras su muerte

La consternación se apoderó del departamento de Cochabamba tras confirmarse el primer feminicidio del año, ocurrido en el municipio de Sacaba. Ingrid Liliana C., de 30 años, perdió la vida a manos de su pareja, quien confesó el crimen luego de ser aprehendido por la Policía.

Hoy, familiares y amigos se reúnen en medio del dolor y la rabia durante el velorio de Ingrid, una mujer que había desaparecido días antes y cuya ausencia encendió las alarmas en su familia.

“Nos enteramos el domingo en la mañana que mi hermana no fue a trabajar. Sus compañeros nos avisaron y mi mamá dijo que no había llegado a dormir. Mientras nosotros la buscábamos desesperados, el asesino estaba ahí, tranquilo, como si nada”, relató una de sus hermanas, con la voz quebrada por la impotencia.

La búsqueda desesperada

La familia inició una intensa búsqueda. Revisaron cámaras de seguridad y lograron identificar a la pareja de Ingrid entrando y saliendo del domicilio como si nada hubiese ocurrido, mientras aseguraba desconocer el paradero de la víctima.

“Fuimos a la casa donde vivía mi hermana. Había cámaras. El hombre entraba y salía como si nada, y quiso hacer creer que mi hermana había llegado y se había llevado sus cosas”, contó la familiar.

El hallazgo del cuerpo ocurrió tras una discusión con el propietario del inmueble. Minutos antes, el acusado decidió huir, dejando atrás una escena devastadora.

“Mi hermana entró por la ventana… y la encontró muerta, cubierta con frazadas. Me llamó y me dijo: ‘La Lili está muerta’”, recordó entre lágrimas.

“Les quitó a su madre y sus sueños”

Ingrid deja dos hijos en la orfandad, quienes hasta ahora no saben que su madre falleció. Ese es el dolor más profundo para su familia.

“¿Por qué le hicieron esto a mi hermana? Ella tenía que dejarlo, no morir. ¿Qué les voy a decir a mis sobrinos? Hasta ahora no saben que su mamá murió. Quiero 30 años para ese asesino”, clamó su hermana.

La familia recordó que Ingrid soñaba con estudiar enfermería y salir adelante por sus hijos. “Le quitaron la vida y le arrancaron sus sueños”, expresaron.

El proceso

El cuerpo de Ingrid fue hallado este lunes, dando inicio a las investigaciones. El principal sospechoso, su pareja, fue aprehendido, confesó el crimen y podría someterse a un procedimiento abreviado, lo que ha generado preocupación e indignación en la familia.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias, la familia exige justicia, pena máxima y que este crimen no quede impune.

