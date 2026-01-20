Confesó el crimen: autor de la muerte de Ingrid podría recibir 30 años de cárcel

El feminicidio de Ingrid Liliana L.C.C., de 30 años, conmociona a Cochabamba y al país. Este lunes, el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, confirmó que Omar A. R., concubino de la víctima, fue aprehendido, confesó el crimen y decidió someterse a un procedimiento abreviado, lo que podría derivar en una condena de hasta 30 años de cárcel.

Según la Fiscalía, la orden de aprehensión fue ejecutada luego de que el acusado prestara su declaración informativa, en la que relató de manera detallada cómo quitó la vida a su pareja. Posteriormente, firmó un acuerdo voluntario para acogerse a esta vía procesal.

El crimen que destrozó a una familia

El fiscal del caso, Gabriel García Rojas, informó que Ingrid era buscada por sus familiares desde el sábado. Ante la falta de respuesta en el domicilio que alquilaba desde el año pasado junto a su pareja, decidieron ingresar al inmueble forzando una ventana y la puerta.

Dentro de la vivienda, el panorama fue devastador: Ingrid fue hallada sin vida. Horas más tarde, su concubino, Omar M.A.R., de 43 años, fue aprehendido tras admitir su responsabilidad en el crimen.

Dos niños quedan en la orfandad

La Fiscalía confirmó que Ingrid Liliana deja dos hijos, de 10 y 6 años, quienes ahora enfrentan una vida marcada por la ausencia y la violencia. Sus familiares exigen justicia y una sanción ejemplar.

Feminicidios en 2026

Desde el Ministerio Público se informó que el caso se mantiene en reserva, mientras continúan las diligencias investigativas y se esperan los resultados forenses.

A nivel nacional, el Fiscal Superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo Flores, confirmó que los dos primeros feminicidios del 2026 se registraron en Santa Cruz y Cochabamba, y que en ambos casos los presuntos autores ya fueron aprehendidos.

